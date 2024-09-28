Корсун – про матч проти Венесуели: Нам треба виходити та повністю віддаватися на майданчику

Один із лідерів збірної України з футзалу Ігор Корсун поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 проти Венесуели.

Його слова передає Суспільне.

"На такій стадії вже не існує слабких суперників. Чи Іспанія, чи Венесуела – для нас нічого не змінюється. Нам треба виходити та повністю віддаватися на майданчику, задля досягнення результату. Україна уже показала хороший результат, але ми прагнемо більшого", – сказав Корсун.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Венесуела відбудеться завтра, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Раніше про свій стан розповів травмований гравець "синьо-жовтих" Михайло Зварич. Він отримав пошкодження у грі зі збірною Нідерландів (3:1) у матчі 1/8 фіналу турніру.