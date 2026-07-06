Лідер збірної України продовжить кар'єру у складі срібного призера чемпіонату Польщі

Лідер збірної України з футзалу Ігор Корсун продовжить кар'єру в польському клубі з Перемишля Євробус.

Про це повідомляє пресслужба польської команди.

"Ігровий інтелект, чудова техніка, непохитність і величезний досвід – саме ці якості він привносить у нашу команду напередодні сезону 2026/2027. Ігоре, ми раді, що ти будеш захищати біло-червоні кольори. Бажаємо тобі багато голів, асистів і незабутніх моментів у нашому залі!", – йдеться у заяві.

Деталі угоди не розголошуються. Зауважимо, що у складі Євробуса виступає одразу сім українських гравців: Назар Швед, Артем Фаренюк, Ярослав Лебідь, Даниіл Абакшин, Ростислав Семенченко, Роман Колток та Григорій Занько.

У попередній кампанії-25/26 команда з Перемишля дійшла до фіналу польської Екстракласи, де поступилася у серії з чотирьох матчів П'яст Глівіце (1:3).

Нагадаємо, що напередодні Корсун після двох років виступів за Осасуну залишив іспанський клуб. В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" він розповів, чим запам'ятався період гри в найкращій лізі світу.

Додамо, що український 32-річний універсал перейшов до іспанського колективу після чемпіонату світу 2024 року та провів 2 сезони у команді, у яких відзначився 14 голами. Цьогорічну кампанію-25/26 Осасуна завершила на 14-му місці у внутрішньому чемпіонаті.

А в попередньому сезоні-24/25 "зелено-білі" пробилися до плейоф іспанської Національної ліги з футзалу. За підсумками тієї кампанії Ігор Корсун став першим українцем в історії, який потрапив у символічну збірну туру в найсильнішій лізі світу.