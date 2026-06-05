Універсал збірної України покинув Осасуну
Гравець збірної України Ігор Корсун завершив свої виступи за іспанську Осасуну Магна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Однією з моїх мрій було грати в чемпіонаті Іспанії. Я дуже багато працював, щоб цього досягти, і ця мрія збулася. Я потрапив у найкращу лігу світу і провів два чудові роки у великому клубі Осасуна, де мене з великою любов'ю прийняли як члена спортивної родини.
Цей клуб став для мене чимось дуже особливим. Неймовірна атмосфера на "Пабельйон Анаїтасуна" подарувала мені моменти щастя, але також і важкі моменти, які я завжди буду пам'ятати.
Я хочу щиро подякувати керівництву клубу, тренерському складу, адміністративному персоналу та всім гравцям, з якими я мав честь змагатися та ділити роздягальню.
Також хочу подякувати нашим уболівальникам, які завжди були поруч з нами, незалежно від результатів, які демонструвала команда. Бажаю Осасуні всіх успіхів у світі. Цей клуб назавжди займе місце в моєму серці. Вперед, Осасуна! – йдеться у листі українця до вболівальників.
Український 32-річний універсал перейшов до іспанського колективу після чемпіонату світу 2024-го року та провів 2 сезони у команді, у яких відзначився 14 голами. Цьогорічну кампанію-25/26 Осасуна завершила на 14-му місці у внутрішньому чемпіонаті.
А в попередньому сезоні-24/25 "зелено-білі" пробилися до плейоф іспанської Національної ліги з футзалу. За підсумками тієї кампанії, Ігор Корсун став першим українцем в історії, який потрапив у символічну збірну туру в найсильнішій лізі світу.