Універсал збірної України покинув Осасуну

Гравець збірної України Ігор Корсун завершив свої виступи за іспанську Осасуну Магна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Однією з моїх мрій було грати в чемпіонаті Іспанії. Я дуже багато працював, щоб цього досягти, і ця мрія збулася. Я потрапив у найкращу лігу світу і провів два чудові роки у великому клубі Осасуна, де мене з великою любов'ю прийняли як члена спортивної родини.



Цей клуб став для мене чимось дуже особливим. Неймовірна атмосфера на "Пабельйон Анаїтасуна" подарувала мені моменти щастя, але також і важкі моменти, які я завжди буду пам'ятати.

Я хочу щиро подякувати керівництву клубу, тренерському складу, адміністративному персоналу та всім гравцям, з якими я мав честь змагатися та ділити роздягальню.



Також хочу подякувати нашим уболівальникам, які завжди були поруч з нами, незалежно від результатів, які демонструвала команда. Бажаю Осасуні всіх успіхів у світі. Цей клуб назавжди займе місце в моєму серці. Вперед, Осасуна! – йдеться у листі українця до вболівальників.