Наказ можна скасувати, – Бідний розповів про ситуацію з потенційним бойкотом Євро-2026

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що наказ Міністерства, який забороняє змагатися проти команд Росії та Білорусі, що виступають під своєю символікою, досі діє, але його можна скасувати.

Його слова передає Трибуна.

Це було сказано в контексті ситуації з чемпіонатом Європи з футзалу 2026 року, на який кваліфікувалася збірна України. Проблемою є те, що на турнір також вийшла і команда Білорусі.

Задля її участі до господарів турніру навіть додали Словенію. За словами міністра, Україна наразі веде перемовини з урядом Словенії щодо доцільності рішення приймати матчі Білорусі у їхній країні.

"Ми сьогодні спілкуємося з урядом Словенії задля того, щоб дійсно вони були готові прийняти і стати такою собі буферною зоною, в яку можна скинути білорусів під власним прапором, а вони готові прийняти все, що їм запропонує УЄФА", – сказав Бідний.

Водночас Міністр додав, що найближчим часом може відбутися перегляд цього наказу з огляду на нові обставини.

"Цей наказ поки що залишається в силі, але скасувати його – це справа кількох підписів на візі. Тому наказ не є догмою, його можна скасувати. Я думаю, що найближчим часом ми будемо розглядати це питання. Але ми маємо дуже гарно підготуватися. Думаю, що, можливо, найближчим часом ми переглянемо цей наказ".

Зауважимо, що восени 2024 року Україна вперше в історії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

Також збірна України вперше в історії завершила кваліфікацію чемпіонату Європи, набравши максимальну кількість очок. Українці перемогли у всіх 6 поєдинках відбору із загальним рахунком 37:5 та впевнено кваліфікувалися на Євро-2026.

Нагадаємо, чемпіонат Європи пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.