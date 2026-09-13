Представник України в Лізі чемпіонів вийшов на матч національного чемпіонату без тренера

Атлетик Футзал вийшов на матч 3-го туру української Екстра-ліги проти Скай Апа без головного тренера.

Як стало відомо "Чемпіону", Олександр Кабаненко залишив посаду головного тренера клубу з Дніпра після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату.

Весь поточний тиждень команда готувалася до гри зі Скай Апом без наставника. На виїзний матч Атлетик приїхав лише з адміністратором Данилом Лутаєм.

Зазначимо, що Атлетик представлятиме Україну в цьому сезоні Ліги чемпіонів з футзалу, де на груповому етапі протистоятиме сербській Лозниці, австрійському Грацу та чеському Хрудіму.

Кабаненко тренував Атлетик Футзал з березня 2023 року. Під його керівництвом клуб виграв Першу лігу (сезон-2023/24) та здобув срібні медалі Екстра-ліги за підсумками сезону-2025/26.

У перших двох турах чемпіонату України Атлетик Футзал набрав 3 очки, здобувши перемогу над Сухою Балкою (3:2) та зазнавши поразки від хмельницького Сокола (4:7).

Після першого тайму Атлетик Футзал виграє у Скай Апа з рахунком 1:0.