Ураган на останній секунді врятувався від поразки у матчі проти Агромата в 3-му турі Екстра-ліги

У п'ятницю, 11 вересня, івано-франківський Ураган та київський Агромат розписали нічию в межах 3-го туру Екстра-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Протягом першого тайму команди не зуміли розпечатати ворота одна одній. Головні події поєдинку відбулися саме у другій половині зустрічі. Першим зумів відзначитися Сизик, проте перевага столичної команди була недовгою.

Вже через 1 хвилину паритет відновив Приходько. Нікітін на останніх хвилинах знову повернув Агромату лідерство в рахунку, й здавалося, що питання щодо переможця цього матчу було вже знято.

Утім, Крутко мав інші плани, й вже буквально на останній секунді зустрічі забив вирішальний гол та врятував свою команду від поразки.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

3-й тур, 11 вересня

Агромат – Ураган 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 27 Сизик, 1:1 – 28 Приходько, 2:1 – 35 Нікітін, 2:2 – 40 Крутко.

Нагадаємо, що напередодні Суха Балка влаштувала шалений камбек у матчі з Авалоном у 2-му турі Екстра-ліги.