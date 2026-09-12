Сокіл у гольових гойдалках вирвав перемогу над Сухою Балкою в 3-му турі Екстра-ліги

У суботу, 12 вересня, трьома матчами продовжилася програма 3-го туру Екстра-ліги України з футзалу сезону-2026/27.

Ігровий день розпочала вольова перемога хмельницького Сокола над Сухою Балкою. Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, проте вже в другій половині зустрічі команди влаштували справжні гольові гойдалки.

Здавалося, що Бабак остаточно встановив паритет у цьому матчі на 38-й хвилині, але Чорному під саму завісу гри вдалося подарувати своїй команді звитягу.

Чемпіонат України з футзалу– Екстра-ліга

3-й тур, 12 вересня

Суха Балка – Сокіл 2:3

Голи: 0:1 – 23 Гранько, 1:1 – 27 Шеремет, 2:1 – 31 Ковальов, 2:2 – 38 Бабак, 2:3 – 40 Чорний.

Зазначимо, що наразі триває перерва у поєдинку між столичним ХІТом та львівським Альянс Львів, а зустріч Фантом – Авалон Бровари перебуває на екваторі першого тайму.

Нагадаємо, що в стартому матчі цього туру івано-франківський Ураган та київський Агромат розписали нічию.