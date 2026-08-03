Атлетик Футзал підписав контракт із забивним бразильцем

Атлетик Футзал підписав другого бразильського легіонера в історії клубу.

Про це повідомила пресслужба дніпровської команди.

Окрім Андре Луїза, який був визнаний найкращим іноземцем Екстра-ліги, в новому сезоні за клуб також буде виступати 29-річний Леві Коста Нето

Попереднім клубом новачка був литовський Акмене, за який він минулого сезону забив 38 голів у 22 матчах.

Як відомо, у наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів.

Напередодні повідомлялося, що 33-річний універсал Михайло Зварич оголосив про завершення професійної кар'єри футзаліста.