Атлетик Футзал підписав контракт із забивним бразильцем
Леві Коста
ФК Атлетик
Атлетик Футзал підписав другого бразильського легіонера в історії клубу.
Про це повідомила пресслужба дніпровської команди.
Окрім Андре Луїза, який був визнаний найкращим іноземцем Екстра-ліги, в новому сезоні за клуб також буде виступати 29-річний Леві Коста Нето
Попереднім клубом новачка був литовський Акмене, за який він минулого сезону забив 38 голів у 22 матчах.
Як відомо, у наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів.
Напередодні повідомлялося, що 33-річний універсал Михайло Зварич оголосив про завершення професійної кар'єри футзаліста.