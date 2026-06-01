Гол-шедевр та нова планка воротарського рекорду: найцікавіше про перші матчі фіналу і бронзової серії плейоф Екстра-ліги

Величезним розчаруванням для вболівальників футзалу була кількість матчів в півфінальних серіях плейоф – лише шість, адже ХІТу й Атлетику Футзал вистачило трьох матчів, щоб позбавити чемпіонських сподівань Сокіл і Суху Балку відповідно.

В суботу і неділю відбулися по два матчі в фінальній і бронзовій серіях, і одним з перших підсумків протистоянь є те, що сумарно в них буде не шість матчів.

Про мінімум казати точно можна вже зараз – це сім ігор, ну, а яким будем максимум – вісім, дев'ять чи навіть десять ігор - дізнаємося за тиждень, коли ці пари зіграють на Дніпропетровщині.

Перші матчі: перемоги фаворитів

Хоча в матчах плейоф не зовсім доречно говорити про фаворитів, але перед початком фіналу та матчів за третє місце напрошувалося віддати перевагу ХІТу і Соколу, які в регулярному чемпіонаті були вище за своїх опонентів, і навіть не на одну позицію.

В суботніх іграх "умовні" фаворити впевнено підтвердили свій статус. Першим це зробив Сокіл, який був активнішим і наполегливішим у своїх атаках, і хоча рахунок 4:1 з перевагою хмельничан в три м'ячі може бути трохи завеликим, але підопічні Романа Ковальчика не дали підстав засумніватися у своїй перевазі.

Сокіл – Суха Балка

ХІТ в іграх з Атлетиком вже неодноразово лоскотав нерви своїм вболівальникам, перевертаючи на свою користь, здавалося б, безнадійні матчі. Підопічні Сергія Журби провернули цей трюк і в суботній грі.

Впевнено проведений голкіпером Олександром Кравцем півфінал проти Сокола надихнув Сергія Журбу виставити його з перших хвилин і на гру з Атлетиком. Але коли Кравець пропустив м'яч майже з центральної лінії, що змінило рахунок на 1:2 на користь гостей, головний тренер все для себе зрозумів, і випустив на майданчик перевіреного Олександра Сухова.

Той не тільки все відбив, а ще й численними сейвами надихнув своїх партнерів, які поставили перебіг подій на майданчику з голови на ноги. Вишенька на тортику в цій грі – гол Олександра Сухова, який встановив підсумковий рахунок 5:2.

Олександр Сухов святкує свій гол у ворота Атлетика

Другі матчі: боротьба аутсайдерів

Це вже звична історія для плейоф, що другі матчі в серіях виходять набагато запеклішими, ніж перші. От і недільні ігри не стали винятком. В Хмельницькому Сухій Балці пощастило забити першою, і в такій грі, де все на тоненького, це стало для жовтоводців величезним плюсом.

Соколу тільки на початку другого тайму вдалося відігратися, а далі гості почали тактичні ігри, спрямовані на те, щоб ламати гру, і якщо самим не грати, то і супернику не дати розвернутися.

За рахунок гри з п'ятим, більше заточеній на вбивання часу та тримання м'яча, Сухій Балці вдалося затягнути гру в серію пенальті, яку виграти дозволив один-єдиний промах Сокола. Цей результат і гарантує той сьомий матч у вирішальних серіях плейоф.

Друга гра в Києві вийшла парадоксальною. ХІТ здобув другу перемогу, цього разу з рахунком 4:3. Мінімальна перевага нібито свідчить про запеклість протистояння, але з іншого боку є післяматчевий коментар Сергія Журби:

"Реалізація в нас сьогодні була не найкраща, мабуть, найгірша за весь сезон. А якщо ти не реалізовуєш момент, суперник може створити один момент, рикошет – гол".

Про один момент це не зовсім так, а про рикошети – в саме яблучко. Два голи "атлети" забили після рикошетів, один з яких від гравця ХІТа, а другий від гравця Атлетика. Третій – за рахунку 2:4, без суттєвих подальших шансів перевести гру в овертайм.

Олександр Педяш

ХІТ поїде до Дніпра з двома перемогами і без розрахунку відкласти здобуття чергового, четвертого поспіль чемпіонства, в довгу скриньку.

Камбек-дежавю. Чотири голи поспіль ХІТа

Вдруге в сезоні ХІТ відзначився тим, що, поступаючись Алетику в рахунку, забив у ворота "атлетів" чотири м'ячі поспіль і здобув перемогу. Робити таке – для команди Сергія Журби практично вже звична справа.

Нагадаємо, що в матчі другого кола регулярного чемпіонату, який також проходив в Києві, Атлетик завершив першу 20-хвилинку з відчутною перевагою 4:1, але по перерві протягом восьми (!) хвилин пропустив чотири м'ячі та програв.

Після того героїчного камбеку ХІТу, схоже, під силу відіграти будь-яке відставання. Два тижні тому чемпіони України в третій півфінальній грі "горіли" Соколу 0:2 і 1:3 і вилізли з халепи.

Маючи "мінус один" в першому таймі в першій фінальній грі, ХІТ ще до перерви відновив рівновагу, ну а в другому таймі ще трьома голами у ворота Атлетика розставив все по своїх місцях.

Владислав Первєєв

Кращий гол. Олександр Педяш

Гравець ХІТа Олександр Педяш протягом сезону неодноразово був лауреатом в номінації на кращий гол тижня. Востаннє – взагалі нещодавно, коли забив гол-красень у ворота Сокола. Виявляється, що Педяш може забити ще краще, так, як це було на 24-й хвилині другої фінальної гри.

Традиційне закидання з кутового Олександр перетворив на гол-шедевр. М'яч після удару злету з десяти метрів влетів у ворота Атлетика по такій траєкторії та з такою швидкістю, що у Богдана Мещерякова не було жодних шансів врятувати свою команду.

М'ячів, які не беруться, не буває – таке іноді говорять воротарі. Ну, тоді запропонуємо їм взяти той м'яч, який після удару Олександра Педяша на шаленій швидкості влетів у ворота в районі дев'ятки.

Пенальті. Владислав Первєєв

Пропустивши першим, ХІТ в першій домашній грі відігрався доволі швидко. На шостій хвилині Владислав Первєєв щосили пробив по воротах, і на шляху м'яча до них опинилася рука Андре Луїза, який знаходився в межах штрафного майданчика.

Прикрий епізод для Атлетика, але це пенальті. В ХІТі штатним пенальтистом є Євгеній Жук, і хоча він був в заявці на гру, право пробивати шестиметровий було віддане Владиславу Первєєву, який чітко виконав вирок і забив свій тридцятий м'яч цього сезону.

В другій грі Первєєв додав до свого активу ще один м'яч, і питання з кращим бомбардиром чемпіонату фактично вирішено, адже свого найближчого переслідувача, одноклубника Олександра Педяша, Первєєв випереджає на сім м'ячів.

ХІТ вчетверте в сезоні пробивав пенальті, і вперше це робив не Євгеній Жук, в пасиві якого є один незабитий шестиметровий. Сталося це в чотирнадцятому турі, саме на домашньому паркеті ХІТа, коли Жук з шести метрів не зміг пробити воротаря… Атлетика Богдана Мещерякова. За кількістю пробитих пенальті ХІТ зрівнявся зі SkyUp Futsal, але "авіатори" реалізували всі чотири свої шестиметрові.

У ворота Атлетика пенальті був призначений вп'яте, і за цим неприємним показником команда з Дніпра вийшла в лідери, випередивши Ураган. Реалізовані з цих п'яти ударів були три: окрім сейва Мещерякова після удару Жука, був ще промах "ураганівця" Олександра Дичука.

Загалом з двадцяти п'яти призначених пенальті реалізовані п'ятнадцять, що складає рівно 60 відсотків.

Воротар-голеадор. Олександр Сухов

На 36-й хвилині першої київської гри голкіпер ХІТа Олександр Сухов підібрав м'яч, який відскочив від Олега Виставного, вискочив на вільний простір, після чого ударом через весь майданчик вразив порожні ворота Атлетика, чим встановив підсумковий рахунок 5:2.

М'ячів через весь майданчик у порожні Олександр Сухов забив чимало, і це його двадцять другий гол в чемпіонатах і Кубках України. За цим показником Сухов є лідером серед усіх воротарів, які забивали на найвищому всеукраїнському рівні – це чемпіонати й кубкові турніри. Другим є Олег Зозуля, який завершив свою кар'єру в 2009 році, маючи дев'ятнадцять голів.

Окрім цього, Олександр Сухов зміцнив своє лідерство по забитих м'ячах в чемпіонатах України – в нього таких вісімнадцять голів, це на п'ять більше, ніж у Юрія Савенка, який ще продовжує кар'єру, і Віталія Дєнюжкіна, який її давно вже завершив.

Маючи цього сезону три голи, Сухов наздогнав Дмитра Дяченка з Кардинала-Авангард. Загалом в сезоні воротарських голів стало п'ятнадцять, які в активі десяти голкіперів.

Автогол. Андрій Мельник

Автогол, який вже став класикою, відбувся в другій фінальній грі, і він дозволив Атлетику відігратися, навіть не пробиваючи по воротах. Капітан "атлетів" Владислав Васильєв пробив з ауту, м'яч влучив в Андрія Мельника і рикошетом залетів до сітки, оскільки Олександр Сухов почав "читати" передачу і залишив ворота порожніми.

Після гри Васильєв не став робити з себе майстра, а відверто визнав, що своїм ударом з ауту він "шукав партнера".

Гравець ХІТа вчетверте записаний в протокол гри, як автор голу у свої ворота, і по чотири автоголи також у Сокола, Фурнітури, Кардинала-Авангард і SkyUp Futsal. Команді з Дніпра суперники вчетверте допомогли з голом, і вдруге саме гравці ХІТа. Загалом в чемпіонаті зафіксовані вже 29 м'ячів у свої ворота.

Гол чи не гол? Андрій Мельник

Цікавий епізод, який може викликати суперечки, відбувся на останніх секундах першого тайму першої гри в Києві. Олександр Сухов за дві секунди до сирени зробив вкидання через весь майданчик до володінь Богдана Мещерякова, перед ним знаходилися Андрій Мельник і Владислав Первєєв, кожен з яких головою намагався підправити м'яч у ворота.

В підсумку м'яч таки опинився в сітці, але арбітри Євген Гордієнко і Марія Мисловська прийняли рішення на користь суперника і взяття воріт не зафіксували.

Варіант, що м'яч опинився у воротах після сирени, відпадає. На повільному повторі на одному з ракурсів можна помітити, що коли м'яч залетів у ворота, табло показує, що грати ще 0,4 секунди. Залишається одне – арбітри вирішили, що після вкидання Сухова м'яч, залетівши у ворота, нікого не зачепив.

Режисери трансляції показали цей епізод з усіх можливих ракурсів, і по ним можна лише згадати тези з попереднього нашого огляду, коли в грі Сокола і ХІТа арбітри в ідентичній ситуації показали на центр, зафіксувавши гол Костянтина Абзалова.

Жоден з повторів не дає можливості стверджувати, що Андрій Мельник торкнувся м'яча перед тим, як він залетів до сітки. Втім, так само навіть уповільнений повтор не дозволяє стовідсотково стверджувати, що гравець ХІТа НЕ торкнувся м'яча, який за мить опинився у воротах Атлетика.

Епізод знову ж таки на розсуд арбітрів, і якщо в грі Сокіл – ХІТ арбітри зафіксували взяття воріт, то в грі ХІТ – Атлетик їхнє рішення знову було не на користь команди Сергія Журби. Втім, найважливіше для ХІТа, що ці два рішення на завадили йому виграти обидві гри.

Зіпсований день народження. Олександр Сіріцький

Гравці Сухої Балки не змогли зробити гідний подарунок своєму голкіперу Олександру Сіріцькому, який в день першої гри в Хмельницькому відзначав двадцять сьомий день народження. Загалом, і сам Олександр прагнув зробити собі подарунок, але субота була не його днем.

Почалося все з того, що капітан Сухої Балки Артем Шеремет виклав м'яч на ногу Олегу Гуцуляку, чим гравець Сокола скористався. В другому таймі помилився вже сам Сіріцький, коли не відбив удар Вадима Данилюка в ближній кут з гострого кута.

Головний тренер жовтоводців Станіслав Гончаренко не став змінювати Сіріцького, і до фінальної сирени Олександр ще двічі виймав м'яч зі своїх воріт. Поразка, і, як співалося в одній відомій пісеньці, "день народження – сумне свято".

Олександр Сіріцький

Зупиніть музику, або Унікальний похід в роздягальню від Станіслава Гончаренка

Неймовірна подія відбулася в Хмельницькому в другому матчі між основним і додатковим часом. Абсолютною несподіванкою для всіх присутніх стало те, що після завершення основного часу перед додатковим Суха Балка повним складом на чолі з головним тренером вирушила в роздягальню.

Таке просто неможливе в футболі – уявіть, що ПСЖ з Арсеналом після 90 хвилин гри в фіналі Ліги чемпіонів перед додатковим часом пішли в роздягальні.

Втім, у футзалі є лазівка, якою скористався головний тренер Сухої Балки. Команда може піти в роздягальню за дозволу арбітрів за надзвичайних обставин.

Такими для Станіслава Гончаренка стала надмірно гучна музика, яка лунала в спорткомплексі після основного часу. Додамо, що жовтоводці настільки швидко рвонули в напрямку дверей, що не залишили арбітрам іншого вибору, як дозволити цей унікальний похід до роздягальні.

Зазначимо, що згідно з правилами футзалу, перерва між основним часом та овертаймом (додатковим часом) триває не більше п'яти хвилин. В Хмельницькому вона склала п'ять хвилин і п'ятнадцять секунд завдяки наполегливості третього арбітра Ярослава Сторожука, який змушений був піти до роздягальні й запросити гравців та тренерів Сухої Балки повернутися на майданчик.

Анатолій Подвойський