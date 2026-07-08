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Визначився перший суперник українського Атлетик Футзал в Лізі чемпіонів-2026/27

Олег Дідух — 8 липня 2026, 17:42
Визначився перший суперник українського Атлетик Футзал в Лізі чемпіонів-2026/27

Віцечемпіон України Атлетик Футзал дізнався свій турнірний шлях в Лізі чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Атлетик за результатами жеребкування основного раунду потрапив у групу 8 шляху В. Там суперником українців буде сербська Лозніца-Град 2018. Також до цього квартету потраплять переможці груп А і G попереднього раунду.

В групі А зіграють словенська Вргніка, австрійський Атлетик Футзал, північномакедонський Проєкт та ізраїльський Маккабі Нетанія. В групі G змагатимуться чеський Хрудім, чорногорський Студентскі Дом, шведський Кальмар і шотландський Солтайрс.

Матчі попереднього раунду відбудуться 25-30 серпня. Основний раунд відбудеться з 27 листопада до 1 грудня. Матчі групи 8 шляху В пройдуть на майданчику Лозніци-Град 2018. Зі шляху В в 1/8 фіналу вийдуть лише переможці груп.

Раніше свого суперника по основному раунду дізнався ХІТ.

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