Збірна України на ЧС-2024: не оступитися на шляху до чвертьфіналу

Сьогодні в Узбекистані починається плей-оф чемпіонату світу з футзалу. 24 команди, розбиті на 6 груп по 4 збірні, протягом 9 днів виявили 16 найкращих – учасників плей-оф. До ⅛ фіналу потрапила і збірна України, яка на першому етапі ігор на вибування зійдеться з командою Нідерландів.

Команда Олександра Косенка розпочала цьогорічний Мундіаль із розгромної поразки від чемпіонів та віцечемпіонів світу останніх двох турнірів збірної Аргентини – 1:7, але потім упевнено обіграла команду Анголи (7:2) та впоралася з командою-сенсацією цьогорічного чемпіонату – збірною Афганістану – 4:1. А сьогодні українці мають усі шанси вийти до чвертьфіналу – вісімки найкращих команд світу.

Найнижчий рейтинг

Суперником збірної України на цьому етапі змагань є команда з найнижчим рейтингом з-поміж усіх, що потрапили до ⅛ фіналу. Збірна Нідерландів перебуває на 36-му місці в рейтингу ФІФА. Досить сказати, що збірна Афганістану розташувалася на 30-му рядку рейтингу, а команда Анголи – на 47-му. Усі команди-учасниці ЧС, які перебувають нижче за збірну Нідерландів, закінчили участь у світовій першості вже після групового етапу. Це збірні Гватемали (40-та в рейтингу), Панами (44), Анголи, Лівії (50) і Куби (78). І щось підказує, що недовго протримається в плей-оф і сама "помаранчева" команда.

Нідерландські футболісти потрапили до Групи А з господарями ЧС з Узбекистану, а також командами Парагваю і Коста-Ріки. І, хоч господарям і традиційно пощастило – найсильнішою збірною в групі виявилася команда Парагваю, що посідає лише 13-те місце у світовому рейтингу – насправді пощастило їхнім суперникам. У плей-оф вийшли три інші команди, а збірна Узбекистану задовольнилася лише однією нічиєю з... Нідерландами. З одним очком у трьох матчах (із дев'яти можливих) узбецькі футболісти посіли останнє місце в групі й вибули вже після групового етапу змагань.

А ось "помаранчеві" після нічиєї з господарями (3:3), також поділили очки з командою Коста-Ріки (2:2), а у вирішальному матчі доволі несподівано обіграли команду Парагваю – 5:2. І, таким чином, посіли 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці групи А. Щоправда, південноамериканська команда до цього виграла обидва матчі, набрала 6 очок і достроково гарантувала собі 1-е місце...

Разом з тим, нідерландці перед стартом турніру були найслабшою командою групи, згідно зі світовим рейтингом. Але, зуміли посісти підсумкове 2-е місце. І те, що команда здатна обіграти суперника, який стоїть набагато вище в рейтингу, має стати тривожним дзвіночком для збірної України та її тренерського штабу на чолі з Олександром Косенком. Суперник не такий простий, як здається на перший погляд. Та й узагалі, хіба може бути простим суперник у ⅛ фіналу чемпіонату світу? Коли йдеться вже про вихід до вісімки найсильніших команд світу.

ФІФА

"Добре грають із м'ячем і комбінують"

І тренер нашої команди абсолютно справедливо виокремлює насамперед сильні сторони нідерландської команди, закликаючи не розслаблятися напередодні матчу: "Це сильна команда, складена здебільшого з гравців арабського походження. Технічна, міцна команда, добре грають із м'ячем, комбінують. Але є в них і слабкі місця, які ми постараємося використати.

Так, добре їх знаємо, тричі за останні два роки з ними грали, але й вони добре нас знають. Жодних сюрпризів не буде. Буде цікава, напружена гра, будемо намагатися проявити себе і перемогти", – додає Олександр Косенко.

Нагадаємо, що збірна України виграла формально домашній матч відбіркового турніру цьогорічного ЧС-2024 у команди Нідерландів, що відбувся в Єлгаві (Латвія) з рахунком 4:2. Дубль у тому матчі зробив Ігор Корсун. У матчі-відповіді в Алмері (Нідерланди), який нічого не вирішував із турнірної точки зору, команди зіграли внічию - 1:1. На той момент збірна України достроково виграла груповий турнір, а команда Нідерландів також достроково виборола 2-ге місце. Уже згаданий Ігор Корсун нарівні з Петром Шатурмою та Данилом Абакшиним є одним із лідерів нашої збірної. Своєю чергою, лідерами нідерландської команди на нинішньому ЧС є Абдессамад Аттахірі, Мохамед Бен-Халу, Іліасс Бузіт, Іссам Дахмані, Мохамед Хіх, Карім Моссауї...

Зрештою, варто зазначити, що збірна Нідерландів у перших чотирьох чемпіонатах світу поспіль - 1989, 1992, 1996 і 2000 роках, виходила в основний етап змагань і навіть доходила до другого раунду. А потім, уже впродовж п'яти турнірів поспіль (2004, 2008, 2012, 2016 і 2021), не могла подолати навіть кваліфікаційний турнір і взагалі потрапити до числа учасників ЧС. Тепер, схоже, почалася нова серія. Але ми всі сподіваємося, що команда на цьому турнірі зайде не далі другого етапу змагань, 1/8 фіналу. До речі, на чемпіонаті Європи-1999 команда посіла підсумкове 4-те місце, зупинившись за крок від трійки призерів, але той успіх 25-річної давності так і залишився єдиним сплеском в історії команди.

ФІФА

Граємо одними з перших

Матч Нідерланди - Україна стане другим за рахунком із восьми ігор першого етапу плей-оф. 24-27 вересня пройдуть по два матчі в Андижані, Бухарі й Ташкенті. Раунд плей-оф трохи раніше сьогодні відкриють команди Бразилії та Коста-Ріки.

А 25-27 вересня відбудуться матчі:

Іспанія – Венесуела

Парагвай – Афганістан

Іран – Марокко

Португалія – Казахстан

Таїланд – Франція

Аргентина – Хорватія

Ігри ¼ фіналу відбудуться 29/30 вересня, півфінали – 2 і 3 жовтня, а матч за 3-тє місце і фінал 6 жовтня, відповідно.

Букмекери ставлять на Україну

А ось хто не сумнівається в перемозі збірної України, так це аналітики букмекерських контор. Так, у Favbet на перемогу команди Олександра Косенка можна поставити з коефіцієнтом 1,42 до 1, тоді як на перемогу збірної Нідерландів – 5,30 до 1. На нічию букмекери виставляють коефіцієнт 5,50 до 1. Але це ставки на основний час гри.

На прохід збірної України до чвертьфіналу, з урахуванням можливого додаткового часу і серії пенальті, ставки приймають із коефіцієнтом 1,26 до 1, а на Нідерланди – 3,60.

Де дивитися?

На території України чемпіонат світу з футзалу можна подивитися в ефірі телеканалу "Суспільне Спорт" і Youtube-каналу "Суспільне спорт". Також трансляція доступна в Інтернеті на сайті suspilne.media у розділі "ЧС з футзалу".

Матч Нідерланди – Україна пройде на паркеті "Хумо Арени" в Ташкенті. Початок гри о 18:00 за київським часом.

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