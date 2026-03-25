Це дуже сильна команда: Судаков оцінив збірну Швеції перед очним матчем у відборі на ЧС-2026

Денис Іваненко — 25 березня 2026, 09:44
Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від матчу проти Швеції у відборі на ЧС-2026.

Його слова передає УАФ.

Він заявив, що команда налаштована максимально здобути позитивний результат. Гравець запевнив, що сам готовий на 100%, попри пошкодження, яке мав напередодні, та загалом не найкращий період у Бенфіці.

Також Георгій оцінив рівень майбутнього суперника. Він назвав футболістів, які несуть найбільшу загрозу у складі шведів.

"Та знаю багатьох, захисник з Браги Густаф Лагербільке – грали проти нього, потім знаю молодого хлопця з Тоттенгема Лукаса Бергваля, він теж хороший. Звичайно, Дьокереш, Еланга. Ну, це ті, що найбільш такі зіркові футболісти, звичайно, дуже фізично сильні, швидкі.

От грали проти Ньюкасла – Еланга дуже швидкий футболіст, тому я думаю, що якраз на групу атаки треба звернути більше уваги, але там кожен футболіст дуже якісний, навіть, якщо він умовно не така зірка та про нього не всі знають. Я впевнений, що це дуже сильна команда", – сказав Судаков.

Нагадаємо, що матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.

Для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати скандинавів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації буде зіграно 31 березня.

