Костюк: Звягель призупинить виступи у ПФЛ

Президент Звягеля Дмитро Костюк повідомив, що клуб припинить виступи у Професіональній футбольній лізі.

Його слова передає Український футбол.

"Ми до кінця боролися і ще залишаємо надію, що зможемо зіграти цього сезону в Першій лізі, але шанси наші примарні і я не бачу сенсу приховувати це від наших гравців, тренерів, персоналу, вболівальників. Сьогодні ми провели командну зустріч, я розповів всім про справи в клубі, з кожним розрахувались наперед, тому, що боргів у нас ніколи й не існувало, потиснули руки та дозволили гравцям шукати собі нові команди.

Якщо тягнути з рішенням і починати сезон без розуміння того, що зможемо дограти його до кінця, можемо “підкласти свиню” і нашим гравцям, і нашим суперникам по лізі", — сказав Дмитро.