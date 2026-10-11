Локомотив обіграв Олександрію, Чернігів перервав серію поразок у 11-му турі Першої ліги

У неділю, 11 жовтня, у межах 11-го туру Першої ліги сезону-2026/27 відбулося три зустрічі.

На стадіоні "Рух" в Івано-Франківську Прикарпаття-Благо приймало Чернігів. Рахунок у зустрічі гості відкрили після перерви. На 66-й хвилині Дмитро Плахтир прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у ворота. Цей гол так і залишився єдиним у матчі. Чернігів переміг Прикарпаття-Благо і перервав серію з трьох поразок поспіль.

ЮКСА, попри зміну головного тренера, зазнала другої поспіль поразки. У домашньому поєдинку "хрестоносці" поступилися Феніксу-Маріуполь.

Господарі відкрили рахунок на 17-й хвилині – зі штрафного відзначився Парагвайо. Проте після перерви гості зуміли переломити перебіг зустрічі. На 56-й хвилині Олег Синиця зрівняв рахунок, а ще за чотири хвилини Ременяк забив удруге та приніс Феніксу-Маріуполь перемогу – 2:1.

В іншому матчі Локомотив на виїзді несподівано переміг Олександрію. Усі голи в цьому поєдинку команди забили після перерви. На 66-й хвилині Олексій Сахненко вивів киян уперед, а на 70-й він же подвоїв перевагу гостей.

На 73-й хвилині Олександр Діхтярук скоротив відставання Олександрії, однак наприкінці зустрічі Савчук відновив перевагу Локомотива у два м'ячі та встановив остаточний рахунок – 3:1.

Також 11 жовтня буде зіграно поєдинок Нива Тернопіль – Колос-2.

Чемпіонат України – Перша ліга

11-й тур, 11 жовтня

Прикарпаття-Благо – ФК Чернігів 0:1

Гол: 0:1 – 66 Плахтир

ЮКСА – Фенікс-Маріуполь 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Парагвайо Кастро, 1:1 – 56 О. Синиця, 1:2 – 60 Ременяк

Олександрія – Локомотив 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 О. Сахненко, 0:2 – 70 О. Сахненко, 1:2 – 73 О. Діхтярук, 1:3 – 88 Савчук

Нива Тернопіль – Колос-2

Напередодні харківський Металіст не зміг втримати переможний рахунок з Вікторією, Пробій переміг Полтаву, а Інгулець програв Агробізнесу.