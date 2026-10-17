Вікторія переграла Чернігів у 12 турі Першої ліги

У суботу, 17 жовтня, низкою матчів продовжився 12 тур чемпіонату України у Першій лізі.

У стартовій грі дня сумська Вікторія мінімально перемогла Чернігів з рахунком 2:1. Команда Володимира Романенка закріпила лідерство у турнірній таблиці першості, маючи в активі 24 бали.

Чемпіонат України – Перша ліга

12 тур, 17 жовтня

Вікторія (Суми) – ФК Чернігів 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Харченко, 1:1 – 19 Новиков, 2:1 – 64 Хамелюк

Вилучення: Татаренко (20, Чернігів)

11:30 Колос-2 (Ковалівка) – ЮКСА (Тарасівка)

13:00 Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Інгулець (Петрове)

14:00 СК Полтава – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)

Нагадаємо, напередодні матч 12 туру чемпіонату України у Першій лізі між Агробізнесом та Металістом перенесли через тривалу повітряну тривогу у Волочиську.