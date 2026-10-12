Куликів-Білка здолав Полісся-2 в останньому матчі 11 туру Першої ліги

У понеділок, 12 жовтня, відбувся останній поєдинок 11 туру Першої ліги України з футболу сезону-2026/27, в якому зустрічались Полісся-2 та Куликів-Білка.

Житомирський колектив відкрив рахунок у зустрічі вже на першій хвилині. Голом відзначився Владислав Крамар.

Проте вже до середини першого тайму гості відповіли чотирма забитими м'ячами. Віталій Патуляк оформив дубль, також по одному голу записали собі в актив Дмитро Галадей і Максим Сасовський.

Після такого шаленого старту гра заспокоїлась. Матч переривався через повітряну тривогу, а наприкінці зустрічі Полісся-2 відіграло один м'яч, але на більше їх не вистачило.

Чемпіонат України – Перша ліга

11 тур, 12 жовтня

Полісся-2 – Куликів-Білка 2:4 (1:4)

Голи: 1:0 – 1 Крамар, 1:1 – 7 Патуляк, 1:2 – 12 Галадей, 1:3 – Патуляк, 1:4 – 19 Сасовський, 2:4 – 85 Раско

Зазначимо, що після цієї перемоги гості тепер лише на одне очко відстають від лідера чемпіонату в турнірній таблиці. "Вовки" залишились на останній сходинці.

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