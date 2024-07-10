Нива Тернопіль поступилася Звягелю в контрольному матчі
Звягель здобув перемогу над тернопільською Нивою в межах контрольного поєдинку.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
Контрольний матч
10 липня
Нива Тернопіль — Звягель 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Галадей, 1:1 - 39 Кисленко, 1:2 - 62 Нестеров, 1:3 - 90+3 Мисик
Зазначимо, що в попередньому сезоні Нива зберегла прописку в Першій лізі, а Звягель посів третє місце в Другій лізі, однак за підсумками стикових матчів зумів отримати підвищення в класі.
Раніше повідомлялося, що четверо гравців продовжили контракт зі Звягелем.