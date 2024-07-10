Нива Тернопіль поступилася Звягелю в контрольному матчі

Звягель здобув перемогу над тернопільською Нивою в межах контрольного поєдинку.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Контрольний матч

10 липня

Нива Тернопіль — Звягель 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Галадей, 1:1 - 39 Кисленко, 1:2 - 62 Нестеров, 1:3 - 90+3 Мисик

Зазначимо, що в попередньому сезоні Нива зберегла прописку в Першій лізі, а Звягель посів третє місце в Другій лізі, однак за підсумками стикових матчів зумів отримати підвищення в класі.

Раніше повідомлялося, що четверо гравців продовжили контракт зі Звягелем.