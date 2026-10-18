Локомотив і Нива розписали нічию в матчі 12 туру Першої ліги

У неділю, 18 жовтня, продовжилась програма матчів 12 туру Першої ліги України з футболу сезону-2026/27.

У стартовому поєдинку ігрового дня київський Локомотив вдома приймав тернопільську Ниву. Команди не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0.

Чемпіонат України – Перша ліга

12 тур, 18 жовтня

Локомотив Київ – Нива Тернопіль 0:0 (0:0)

Зазначимо, що також цього дня відбудуться матчі Куликів-Білка – Олександрія та Пробій – Полісся-2.

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Нагадаємо, що 17 жовтня відбулись інші п'ять поєдинків Першої ліги.