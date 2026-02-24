Це частина моїх мрій на майбутнє: європейський тренер хоче очолити збірну України

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека висловився про бажання повернутись в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю L'Équipe.

Португальський тренер заявив, щоб хотів би знову очолити "гірників" або працювати з національною збірною нашої країни.

"Я хотів би повернутися в Україну, щоб працювати, щоб допомогти цій країні, розвивати футбол, який має величезний потенціал. Я б дуже хотів очолити національну збірну або повернутися до Шахтаря. Це частина моїх мрій на майбутнє. Я не знаю, коли саме, але я люблю Україну, українців. І я відчуваю, що певною мірою повинен віддячити за все, що вони мені дали", – сказав Фонсека.

Зазначимо, що чинний тренер Ліона очолював Шахтар протягом трьох сезонів. Він здобув з донеччанами сім трофеїв.

Його дружина – українка, у пари є двоє дітей. Португалець неодноразово підтримував нашу країну та постійно нагадує світу про війну в Україні.