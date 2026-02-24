Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це частина моїх мрій на майбутнє: європейський тренер хоче очолити збірну України

Денис Іваненко — 24 лютого 2026, 10:25
Це частина моїх мрій на майбутнє: європейський тренер хоче очолити збірну України
ФК Мілан

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека висловився про бажання повернутись в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю L'Équipe.

Португальський тренер заявив, щоб хотів би знову очолити "гірників" або працювати з національною збірною нашої країни.

"Я хотів би повернутися в Україну, щоб працювати, щоб допомогти цій країні, розвивати футбол, який має величезний потенціал. Я б дуже хотів очолити національну збірну або повернутися до Шахтаря. Це частина моїх мрій на майбутнє. Я не знаю, коли саме, але я люблю Україну, українців. І я відчуваю, що певною мірою повинен віддячити за все, що вони мені дали", – сказав Фонсека.

Зазначимо, що чинний тренер Ліона очолював Шахтар протягом трьох сезонів. Він здобув з донеччанами сім трофеїв.

Його дружина – українка, у пари є двоє дітей. Португалець неодноразово підтримував нашу країну та постійно нагадує світу про війну в Україні.

Читайте також :
Фонсека висловився про бойкот ЧС-2026 через політику Трампа
Збірна України з футболу Паулу Фонсека Шахтар Донецьк

Паулу Фонсека

Фонсека висловився про бойкот ЧС-2026 через політику Трампа
Фонсека – про поразку Ліона: Уся команда провела не найкращий матч
Не можемо уявити, наскільки важко їм зараз: Фонсека зробив заяву щодо війни в Україні
Він у хорошій формі: Фонсека – про можливий дебют Яремчука в матчі проти Ніцци
Фонсека став рекордсменом Ліона за надважливим показником

Останні новини