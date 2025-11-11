Зубкова визнали найкращим вінгером чемпіонату Туреччини

Гравець Трабзонспора та збірної України Олександр Зубков був визнаний найкращим правим вінгером року у турецькій Суперлізі.

Про це повідомляє Fotomac.

"Я хотів би подякувати організаторам за те, що був обраний володарем цієї нагороди. Я працюватиму ще старанніше, щоб довести, що гідний цього визнання.

Цього сезону ми пишемо велику історію. Як команда, ми хочемо досягти своїх цілей та порадувати наших чудових вболівальників. Дякую їм за постійну підтримку", – сказав Зубков.