Зубкова визнали найкращим вінгером чемпіонату Туреччини
Олександр Зубков
Getty Images
Гравець Трабзонспора та збірної України Олександр Зубков був визнаний найкращим правим вінгером року у турецькій Суперлізі.
Про це повідомляє Fotomac.
"Я хотів би подякувати організаторам за те, що був обраний володарем цієї нагороди. Я працюватиму ще старанніше, щоб довести, що гідний цього визнання.
Цього сезону ми пишемо велику історію. Як команда, ми хочемо досягти своїх цілей та порадувати наших чудових вболівальників. Дякую їм за постійну підтримку", – сказав Зубков.
Нагадаємо, український вінгер приєднався до турецького клубу в лютому 2025 року. Наразі в його активі 32 матчі за клуб, в яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів.