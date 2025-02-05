Мій трансфер був дуже нервовим: Зубков – про перехід у Трабзонспор

Український новачок Трабзонспора Олександр Зубков оцінив свої цілі у команді.

Цитує гравця A Spor.

"Дуже щасливий, що нарешті опинився у Трабзонспорі. Мій трансфер був дуже нервовим, але нарешті я тут. Нехай наша подорож починається!

Присутність інших українських гравців зі мною в Трабзонспорі полегшує мою адаптацію. Я сподіваюся, що ми разом досягнемо хороших результатів.

Я знаю, що Трабзонспор виграв чемпіонат Туреччини всього два роки тому. Наша найбільша мета – мати можливість повторити це", – розповів Зубков.