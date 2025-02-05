Мій трансфер був дуже нервовим: Зубков – про перехід у Трабзонспор
Український новачок Трабзонспора Олександр Зубков оцінив свої цілі у команді.
Цитує гравця A Spor.
"Дуже щасливий, що нарешті опинився у Трабзонспорі. Мій трансфер був дуже нервовим, але нарешті я тут. Нехай наша подорож починається!
Присутність інших українських гравців зі мною в Трабзонспорі полегшує мою адаптацію. Я сподіваюся, що ми разом досягнемо хороших результатів.
Я знаю, що Трабзонспор виграв чемпіонат Туреччини всього два роки тому. Наша найбільша мета – мати можливість повторити це", – розповів Зубков.
Напередодні гравець дебютував за клуб у матчі Кубку Туреччини проти Іскендерунспора (2:2). У цій грі Арсеній Батагов записав на свій рахунок гол, а Данило Сікан віддав результативну передачу на Еніса Дестана.
Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного українського футболіста. Цієї зими клуб вже підписав Данило Сікана та Олександра Зубкова.