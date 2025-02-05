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Мій трансфер був дуже нервовим: Зубков – про перехід у Трабзонспор

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 23:18
Мій трансфер був дуже нервовим: Зубков – про перехід у Трабзонспор
Олександр Зубков
ФК Трабзонспор

Український новачок Трабзонспора Олександр Зубков оцінив свої цілі у команді.

Цитує гравця A Spor.

"Дуже щасливий, що нарешті опинився у Трабзонспорі. Мій трансфер був дуже нервовим, але нарешті я тут. Нехай наша подорож починається!

Присутність інших українських гравців зі мною в Трабзонспорі полегшує мою адаптацію. Я сподіваюся, що ми разом досягнемо хороших результатів.

Я знаю, що Трабзонспор виграв чемпіонат Туреччини всього два роки тому. Наша найбільша мета – мати можливість повторити це", – розповів Зубков.

Напередодні гравець дебютував за клуб у матчі Кубку Туреччини проти Іскендерунспора (2:2). У цій грі Арсеній Батагов записав на свій рахунок гол, а Данило Сікан віддав результативну передачу на Еніса Дестана.

Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного українського футболіста. Цієї зими клуб вже підписав Данило Сікана та Олександра Зубкова.

Олександр Зубков Трабзонспор

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