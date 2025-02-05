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Феєрія українців не допомогла Трабзонспору перемогти в матчі Кубку Туреччини

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 14:16
Феєрія українців не допомогла Трабзонспору перемогти в матчі Кубку Туреччини
Данило Сікан
Трабзонспор

Данило Сікан та Олександр Зубков дебютували у складі Трабзонспора в матчі групового етапу Кубку Туреччини проти Іскендерунспора.

Поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2.

Арсеній Батагов записав на свій рахунок гол, а Данило Сікан віддав результативну передачу на Еніса Дестана.

Цікаво, що кутовий, який замкнув ексзахисник Зорі, подавав Олександр Зубков, проте статистичні портали не зарахували українському вінгеру асист через рикошет.

Кубок Туреччини
2 тур, 5 лютого

Іскендерунспор – Трабзонспор 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Бешір, 27, 1:1 – Батагов, 50, 2:1 – Бешір, 55, 2:2 – Дестан, 70

За підсумками двох зіграних матчів Трабзонспор знаходиться на першому місці у своїй групі, набравши чотири очки.

У наступному поєдинку підопічні Гюнеша зустрінуться із Різеспором – матч заплановано на 26 лютого.

Раніше захисник збірної України став одним з найкращих гравців у своєму дебютному матчі за Плімут.

Олександр Зубков Трабзонспор Батагов Данило Сікан

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