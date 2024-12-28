Зубков погодився на перехід в турецький Трабнзонспор – журналіст

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков погодився на перехід у Трабзонспор.

Про це повідомив турецький інсайдер Сердар у соцмережі Х.

За його інформацією, "гірники" вже отримали офіційну пропозицію в 3,5 мільйона євро + бонуси, а сам гравець вже погодив умови переходу до турецького клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не продасть Зубкова в Трабзонспор, який цікавиться українцем, менше, ніж за 5-6 млн євро.

Зубков є вихованцем "гірників". Його контракт чинний до 30 червня 2027 року.

28-річний вінгер за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.

Нагадаємо, за Трабзонспор грає українець Арсеній Батагов. 22-річний бек відіграв лише 3 матчі за клуб. У турецькій Суперлізі "бордові" посідають 13-те місце, набравши 19 очок за 16 поєдинків.