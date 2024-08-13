Трабзонспор оголосив про трансфер лідера Зорі
Захисник луганської Зорі Арсеній Батагов став гравцем турецького Трабзонспора.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний оборонець підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.
Гравець буде виступати під 44-м ігровим номером.
Арсеній приєднався до луганської команди влітку 2022 року на правах вільного агента. За кар'єру він також грав за СК Дніпро-1, Полісся та Дніпро.
В минулому сезоні за "чорно-білих" Батагов провів 31 матч, у яких відзначився двома голами, та віддав три асисти.
На Олімпійських іграх-2024 у складі збірної України Батагов зіграв 3 матчі.