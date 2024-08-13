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Трабзонспор оголосив про трансфер лідера Зорі

Олександр Булава — 13 серпня, 22:19
Трабзонспор оголосив про трансфер лідера Зорі

Захисник луганської Зорі Арсеній Батагов став гравцем турецького Трабзонспора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний оборонець підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Гравець буде виступати під 44-м ігровим номером.

Арсеній приєднався до луганської команди влітку 2022 року на правах вільного агента. За кар'єру він також грав за СК Дніпро-1, Полісся та Дніпро.

В минулому сезоні за "чорно-білих" Батагов провів 31 матч, у яких відзначився двома голами, та віддав три асисти.

На Олімпійських іграх-2024 у складі збірної України Батагов зіграв 3 матчі.

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