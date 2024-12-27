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Шахтар назвав суму, за яку готовий продати Зубкова

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 18:15
Шахтар назвав суму, за яку готовий продати Зубкова
Олександр Зубков
ФК Шахтар

Шахтар не продасть свого вінгера Олександра Зубкова в Трабзонспор, який цікавиться українцем, менше, ніж за 5-6 млн євро.

Про це повідомляє Fanatik.

Зубков є вихованцем "гірників". Його контракт чинний до 30 червня 2027 року.

28-річний Зубков за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.

Нагадаємо, за Трабзонспор грає українець Арсеній Батагов. 22-річний бек відіграв лише 3 матчі за клуб. У турецькій Суперлізі "бордові" посідають 13-те місце, набравши 19 очок за 16 поєдинків.

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