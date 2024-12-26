Трабзонспор хоче придбати вінгера збірної України
Олександр Зубков
facebook.com/fcshakhtar
Турецький Трабзонспор цікавиться вінгером донецького Шахтаря Олександром Зубковим.
Про це пише Sporx.com.
Наставник клубу Шенол Гюнеш хоче оновити склад команди новими гравцями. Керівництво дозволило навіть "пожертвувати" цим сезоном, щоб у наступному досягти успіхів.
28-річний Зубков за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.
Джерело нагадує, що футболістом цікавився Фенербахче, коли Олександр виступав за Ференцварош.
Нагадаємо, за Трабзонспор грає українець Арсеній Батагов. 22-річний бек відіграв лише 3 матчі за клуб. У турецькій Суперлізі "бордові" посідає 13-те місце, набравши 19 очок за 16 поєдинків.