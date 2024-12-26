Трабзонспор хоче придбати вінгера збірної України

Турецький Трабзонспор цікавиться вінгером донецького Шахтаря Олександром Зубковим.

Про це пише Sporx.com.

Наставник клубу Шенол Гюнеш хоче оновити склад команди новими гравцями. Керівництво дозволило навіть "пожертвувати" цим сезоном, щоб у наступному досягти успіхів.

28-річний Зубков за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.

Джерело нагадує, що футболістом цікавився Фенербахче, коли Олександр виступав за Ференцварош.

Нагадаємо, за Трабзонспор грає українець Арсеній Батагов. 22-річний бек відіграв лише 3 матчі за клуб. У турецькій Суперлізі "бордові" посідає 13-те місце, набравши 19 очок за 16 поєдинків.