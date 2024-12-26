Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор хоче придбати вінгера збірної України

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 11:00
Трабзонспор хоче придбати вінгера збірної України
Олександр Зубков
facebook.com/fcshakhtar

Турецький Трабзонспор цікавиться вінгером донецького Шахтаря Олександром Зубковим.

Про це пише Sporx.com.

Наставник клубу Шенол Гюнеш хоче оновити склад команди новими гравцями. Керівництво дозволило навіть "пожертвувати" цим сезоном, щоб у наступному досягти успіхів.

28-річний Зубков за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.

Джерело нагадує, що футболістом цікавився Фенербахче, коли Олександр виступав за Ференцварош.

Нагадаємо, за Трабзонспор грає українець Арсеній Батагов. 22-річний бек відіграв лише 3 матчі за клуб. У турецькій Суперлізі "бордові" посідає 13-те місце, набравши 19 очок за 16 поєдинків.

Олександр Зубков Трабзонспор Футбольні трансфери Шахтар

Олександр Зубков

Кров з молоком: зваблива дружина лідера Шахтаря похизувалася відвертим знімком у халаті
Люблю це: дружина футболіста збірної України в обтягуючому костюмі сходила на тир
Відбірні д***и у діректі: дружина футболіста Шахтаря показала, як відбивається від неадекватних фанатів
Шахтар зламався під кінець гри, не без допомоги арбітрів
Скандал вже позаду? Дружина лідера Шахтаря розкрила правду про їхні стосунки

Останні новини