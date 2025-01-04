ЗСУ ліквідували російського футбольного тренера
На війні в Україні загинув колишній тренер футбольного клубу Факел з ленінградської області Владімір Федоров.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Владімір також виступав за цю команду. Федоров почав працювати у Факелі у 2016 році.
Нагадаємо, раніше інший російський футболіст Тимур Осмоловський, який воював у складі російських окупаційних військ, був ліквідований бійцями ЗСУ.
Також Збройні Сили України напередодні ліквідували колишнього захисника збірної Росії з футболу Алєксєя Бугаєва.