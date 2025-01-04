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ЗСУ ліквідували російського футбольного тренера

Микола Дендак — 4 січня 2025, 16:55
ЗСУ ліквідували російського футбольного тренера

На війні в Україні загинув колишній тренер футбольного клубу Факел з ленінградської області Владімір Федоров.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Владімір також виступав за цю команду. Федоров почав працювати у Факелі у 2016 році.

Нагадаємо, раніше інший російський футболіст Тимур Осмоловський, який воював у складі російських окупаційних військ, був ліквідований бійцями ЗСУ.

Також Збройні Сили України напередодні ліквідували колишнього захисника збірної Росії з футболу Алєксєя Бугаєва.

війна Росія ЗСУ

ЗСУ

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