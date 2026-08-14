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Український тенісист загинув на війні з Росією

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 17:51
Український тенісист загинув на війні з Росією
Федерація тенісу України

Український тенісист Слава Курбанов загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

За їхньою інформацією, Курбанов добровільно став на захист України з перших днів російського вторгнення та воював на найгарячіших напрямках фронту. Деталі щодо обставин загибелі тенісиста не розголошуються.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Слава Курбанов був активним учасником тенісних турнірів у рамках Українського тенісного клубу, Аматуру, ліги Смеш та інших.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося про те, що на війні з Росією загинув титулований український параплавець Антон Стабровський.

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