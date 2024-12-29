ЗСУ ліквідували колишнього футболіста збірної Росії

На війні в Україні загинув колишній захисник збірної Росії з футболу Алєксєй Бугаєв.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

На момент смерті йому було 43 роки. Бугаєв був засуджений до 9,5 років в'язниці. Тоді його покарали за збут наркотиків.

За свою професійну кар'єру росіянин виступав за московське Торпедо, томську Томь, Хімки та Краснодар. Також на Євро-2004 зіграв за національну збірну.

Нагадаємо, раніше інший російський футболіст Тимур Осмоловський, який воював у складі російських окупаційних військ, був ліквідований бійцями ЗСУ.