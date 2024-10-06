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Бійці ЗСУ ліквідували ексгравця ЦСКА та Спартака

Олександр Булава — 6 жовтня, 14:50
Бійці ЗСУ ліквідували ексгравця ЦСКА та Спартака

Російський футболіст Тимур Осмоловський, який воював у складі російських окупаційних військ, був ліквідований бійцями Збройних сил України.

Про це повідомляє "Валаамська ферма".

Осмоловський грав за молодіжні команди грозненського Ахмата та ЦСКА. Влітку 2020 року став підписав контракт з московським Спартаком. Також в його активі є 5 матчів за молодіжну збірну Росії.

Завершив професійну кар'єру у 2023 році, після чого був послушником-скотарем у Валаамському монастирі. Згодом приєднався до окупаційної армії. Його було ліквідовано 25 вересня внаслідок атаки дрона.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ.

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