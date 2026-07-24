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На війні з Росією загинув колишній харківський ватерполіст Володимир Демченко

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 20:50
На війні з Росією загинув колишній харківський ватерполіст Володимир Демченко
Володимир Демченко
Спортивний комітет України

Під час виконання бойового завдання загинув харківський ватерполіст, військовослужбовець Збройних сил України Володимир Демченко.

Про трагічну звістку повідомив Спортивний комітет України.

Із перших днів повномасштабного вторгнення він став до лав українського війська. Свій останній бій воїн прийняв у червні 2026 року поблизу Костянтинівки на Донеччині.

До війни Володимир був добре відомий у спортивному середовищі. Вихованець Харківського фахового коледжу спорту, ватерполіст, кандидат у майстри спорту України, він неодноразово ставав чемпіоном і призером чемпіонатів України у складі команди Харківської області.

Напередодні повідомлялося, що молодший сержант та колишній гравець хокейного клубу Десна Микола Антошкін загинув під час виконання бойового завдання в районі села Гаврилівка на Дніпропетровщині.

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