Перша перемога у 2025 році: Зоря здолала Шкендію у товариському матчі

Луганська Зоря здобула першу перемогу у 2025 році. Український клуб на зборах у Туреччині переграв македонську Шкендію.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Голами у складі Зорі відзначились Владислав Супряга та Жуніньо.

Товариський матч

30 січня

Зоря (Луганськ) – Шкендія (Тетово, Північна Македонія) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Ібраїмі (пен), 1:1 – 66 Супряга, 2:1 – 89 Жуніньо

Зоря: Сапутін, Василець (Ескінья, 58), Джордан (Нваезе, 46), Вантух (К) (Гусєв, 31), Кирюханцев (Тронтель, 58), Дришлюк (Попара, , 58), Мічін (Яцик, 58), Маткевич (Кораблін, 58), Вакула (Білоцерковець, 58), Горбач (Жуніньо, 73), Будківський (Супряга, 58).

Зазначимо, що в останньому матчі луганці поступились польській Легниці, а до цього програли Будучності (0:4) та Віслі (1:2)

Раніше повідомлялось, що один з лідерів атаки Зорі приєднався до основного складу після відсторонення.