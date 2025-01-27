Антюх приєднається до першої команди Зорі

Вінгер луганської Зорі Денис Антюх приєднається до команди на зборах у Туреччині.

Про це інформує ТаТоТаке.

Гравець не тренуватиметься з молодіжною командою, а натомість прилетить до Туреччини, де продовжить роботу з першою командою луганського клубу. Таким чином сторони виконуватимуть обопільні зобов'язання згідно з наявним контрактом.

Нагадаємо, Зоря відсторонила Антюха від матчів першої команди через відмову продовжувати контракт. Востаннє він потрапляв у заявку команди у листопаді на матч з Шахтарем (1:3) в УПЛ.

Переговори про продовження контракту не дали результатів. Очікується, що гравець продовжить кар'єру у Металісті 1925. Саме харківський колектив вважається головним претендентом на підписання Антюха.

У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів, в яких він віддав 5 результативних передач. Його контракт чинний до літа 2025 року.

Напередодні повідомлялося, що на Зорю був накладений трансферний бан через борги перед колишніми футболістами.