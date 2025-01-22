Товариські матчі: Лівий берег розгромив Металіст 1925, Зоря програла Віслі
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Українські клуби продовжують підготовку до рестарту сезону.
Новачок Української Прем'єр-ліги Лівий берег зустрівся з харківським Металістом 1925, який є одним із фаворитів на перемогу в Першій лізі.
Кияни здобули комфортну перемогу, забивши команді Патріка Ван Леувена аж три голи.
На зборах у Туреччині Зоря програла польській Віслі, хоч і першою відкрила рахунком.
Одеський Чорноморець мав зіграти матч проти сербського Дукаджині, але матч відмінили.
Товариські матчі
22 січня
Лівий берег – Металіст 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Синиця (34), 2:0 – Різник (71), 3:0 – Різник (80)
Вісла – Зоря 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Білкоцерківець (11), 1:1 - Родадо (38), 2:1 – Зволінський (39)
Нагадаємо, колишній легіонер Динамо посилив аутсайдера чемпіонату Греції.