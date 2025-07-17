Зоря – Вараждін: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Луганська Зоря продовжує підготовку до нового сезону УПЛ на зборах у Словенії. Наступним суперником команди Віктора Скрипника буде хорватський Вараждін.

Поєдинок відбудеться в четвер, 17 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. В прямому ефірі матч транслюватиме YouTube-канал Зорі та сайт "Чемпіон".

Онлайн-відеотрансляція матчу Зоря – Вараждін

Матч проти Вараждіна буде для Карпат уже п’ятим на зборі в Словенії. Раніше команда Скрипника зіграла внічию 0:0 з Петролулом, програла 0:2 Кішварді, розгромила 5:0 Єсеніце і розписала мирову з Сараєво.

Раніше повідомлялося про те, що останнім суперником Зорі буде катарська Ас-Сайлія. Цей поєдинок відбудеться у наступний вівторок, 22 липня.