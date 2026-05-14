Полісся зацікавилося захисником Шахтаря – ЗМІ

Полісся проявляє інтерес до захисника Шахтаря Едуарда Козіка, який наразі на правах оренди виступає за Колос.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, зацікавленість наразі розвідувальна.

"У Козіка спливає оренда в Колосі. З того, що я розумію, Шахтар має формальне право його повернути. Однак у мене є сумніви, що Едуард входить в плани Арди Турана. Ба більше, що він взагалі знає про такого футболіста.

Я чув про розвідувальну зацікавленість з боку Полісся. Ми памʼятаємо, що Козік може зіграти як центрального, так і правого захисника", – сказав Співаковський.