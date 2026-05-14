Полісся зацікавилося захисником Шахтаря – ЗМІ

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 15:15
Едуард Козік
ФК Колос

Полісся проявляє інтерес до захисника Шахтаря Едуарда Козіка, який наразі на правах оренди виступає за Колос.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, зацікавленість наразі розвідувальна.

"У Козіка спливає оренда в Колосі. З того, що я розумію, Шахтар має формальне право його повернути. Однак у мене є сумніви, що Едуард входить в плани Арди Турана. Ба більше, що він взагалі знає про такого футболіста.

Я чув про розвідувальну зацікавленість з боку Полісся. Ми памʼятаємо, що Козік може зіграти як центрального, так і правого захисника", – сказав Співаковський.

У поточному сезоні Козік зіграв 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні Полісся програло Епіцентру в драматичному матчі 28 туру УПЛ.

