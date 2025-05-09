Шахтар та Зоря оголосили склади на матч 28 туру УПЛ

Луганська Зоря та донецький Шахтар оголосили стартові склади на матч 28 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Тронтель, Жуніор, Вантух, Дришлюк, Попара, Мічін, Слесар, Будківський

Шахтар: Фесюн, Бондар, Марлон, Егіналду, Криськів, Кевін, Педро Енріке, Тобіас, Грам, Бондаренко, Педріньйо

Переглянути матч можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Стартовий свисток поєдинку між луганським та донецьким колективами заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше стали відомі результати голосування серед клубів УПЛ за скорочення кількості учасників чемпіонату.