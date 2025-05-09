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Шахтар та Зоря оголосили склади на матч 28 туру УПЛ

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 14:37
Шахтар та Зоря оголосили склади на матч 28 туру УПЛ
ФК Шахтар

Луганська Зоря та донецький Шахтар оголосили стартові склади на матч 28 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Тронтель, Жуніор, Вантух, Дришлюк, Попара, Мічін, Слесар, Будківський

Шахтар: Фесюн, Бондар, Марлон, Егіналду, Криськів, Кевін, Педро Енріке, Тобіас, Грам, Бондаренко, Педріньйо

Переглянути матч можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Стартовий свисток поєдинку між луганським та донецьким колективами заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше стали відомі результати голосування серед клубів УПЛ за скорочення кількості учасників чемпіонату.

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