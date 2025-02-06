Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зоря – Санкт-Пельтен: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 08:13
Зоря – Санкт-Пельтен: онлайн відеотрансляція товариського матчу
Зоря Луганськ

Сьогодні, 6 лютого, луганська Зоря зіграє свій черговий товариський матч в межах навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Суперником стане представник Першої ліги Австрії Санкт-Пельтен. Стартовий свисток пролунає о 10:00 за київським часом. В прямому етері спаринг "чорно-білих" транслюватиме сайт "Чемпіон".

Нагадаємо, у перших трьох поєдинках Зоря перемогла Шкендію, а також програла Будучності та Віслі.

Раніше головний тренер луганців Младен Бартулович підбив підсумки першої половини зимових зборів.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19, 20 та 21 туру: деякі зустрічі було перенесено
Дивились не на результат: Бартулович підбив підсумки перших товариських матчів Зорі
Перша перемога у 2025 році: Зоря здолала Шкендію у товариському матчі
Зоря - Медзь: онлайн відеотрансляція товариського матчу
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18 туру, який дасть старт другій частині чемпіонату

Останні новини