Зоря – Санкт-Пельтен: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Сьогодні, 6 лютого, луганська Зоря зіграє свій черговий товариський матч в межах навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Суперником стане представник Першої ліги Австрії Санкт-Пельтен. Стартовий свисток пролунає о 10:00 за київським часом. В прямому етері спаринг "чорно-білих" транслюватиме сайт "Чемпіон".

Нагадаємо, у перших трьох поєдинках Зоря перемогла Шкендію, а також програла Будучності та Віслі.

Раніше головний тренер луганців Младен Бартулович підбив підсумки першої половини зимових зборів.