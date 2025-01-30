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Дивились не на результат: Бартулович підбив підсумки перших товариських матчів Зорі

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 17:37
Бартуловіч підбив підсумки товариських матчів Зорі
Младен Бартуловіч
ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович підбив підсумки перших товариських матчів команди на зимових зборах.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Можна казати, що перший період зборів був важким. Хлопці дуже важко працювали, це було видно під час матчів. Ми не дивились на результат, а оцінювали фізичний стан гравців. У психологічному плані перемога над Шкендією дуже добра.

Навантаження треба зменшувати й після цього, на мою думку, гра буде покращуватись.
Я вважаю, що команда на 60% вже готова.

Попереду ще три контрольні матчі, тож ми працюватимемо над стандартними положеннями та іншими аспектами гри", – розповів Бартуловіч.

Зазначимо, що у перших двох товариських матчах Зоря програла Будучності та Віслі.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів атаки Зорі приєднався до основного складу після відсторонення.

Младен Бартулович Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Младен Бартулович

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