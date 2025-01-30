Дивились не на результат: Бартулович підбив підсумки перших товариських матчів Зорі

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович підбив підсумки перших товариських матчів команди на зимових зборах.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Можна казати, що перший період зборів був важким. Хлопці дуже важко працювали, це було видно під час матчів. Ми не дивились на результат, а оцінювали фізичний стан гравців. У психологічному плані перемога над Шкендією дуже добра.



Навантаження треба зменшувати й після цього, на мою думку, гра буде покращуватись.

Я вважаю, що команда на 60% вже готова.

Попереду ще три контрольні матчі, тож ми працюватимемо над стандартними положеннями та іншими аспектами гри", – розповів Бартуловіч.