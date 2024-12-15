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Зоря взимку попрощається з двома легіонерами, один із них не потрібен Динамо

Олексій Мурзак — 15 грудня 2024, 13:30
Зоря взимку попрощається з двома легіонерами, один із них не потрібен Динамо
Беніто
Динамоманія

Вінгер Беніто та нападник Аліун Ндур взимку залишать луганську Зорю.

Про це повідомив головний тренер клубу Младен Бартулович, якого цитує клубна пресслужба.

"Точно в нас не буде Беніто та Ндура. А далі – будемо розмовляти, спілкуватися", – повідомив фахівець.

Тренер також сподівається, що орендовані у Динамо гравці, а саме Олександр Яцик та Ігор Горбач залишаться в команді.

Луганці орендували 23-річного сенегальця Ндура на початку року в Ештрела з правом викупу за 300 тис. євро. У поточному сезоні він провів лише один матч, результативними діями не відзначився.

Беніто приєднався до Зорі цього літа на правах оренди з Динамо. В активі нігерійця 7 матчів без результативних дій.

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Младен Бартулович

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