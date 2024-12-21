Майбутнє Бартуловича у Зорі залежить від розмови з Геллером – ЗМІ

Майбутнє виконуючого обов’язки головного тренера луганської Зорі Младена Бартуловича у клубі залежить від розмови з президентом Євгеном Геллером.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, зустріч має відбудеться наступного тижня, після якої стане зрозуміло майбутнє Бартуловича у команді.

Нагадаємо, у новому році у складі луганського клубу не буде Ндура та Беніто. Повідомляється, що селекціонери шукають центрального захисника (бажано – шульгу), опорного півзахисника та вінгера на підміну Антюху.

Зоря вийде з відпустки 13 січня і вирушить на збір до турецького Белека. Збір команди у Туреччині триватиме з 17 січня по 15 лютого. Зоря проведе сім спарингів: проти польської Вісли та команд з Боснії, Австрії та Грузії.

Після першої частини сезону луганська команда посідає 8-е місце в Українській Прем’єр-лізі (УПЛ). У команди Бартуловича 22 очки в активі.

Базова дата початку другої частини сезону – 22 лютого. Тоді Зоря зустрінеться у межах 18-го туру УПЛ з Олександрією Ротаня.

Напередодні в.о. головного тренера Зорі Младен Бартулович оцінив виступ команди у першій половині сезону.