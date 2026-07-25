Зоря розірвала контракт з боснійським легіонером
Неманья Андушич
УПЛ
Луганська Зоря припинила співпрацю з атакувальним півзахисником Неманьєю Анджушичом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
29-річний боснієць та український клуб домовилися про припинення співпраці. Контракт гравця був розрахований до літа 2028 року.
Анджушич приєднався до Зорі влітку минулого року. На його рахунку 7 голів та 2 асисти у 22 матчах.
Зазначається, що найближчим часом у складі луганського колективу з'явитися потенційний новачок саме на позицію "десятки".
Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем та півзахисником Ворскли Іваном Нестеренком.