Зоря розірвала контракт з боснійським легіонером

Луганська Зоря припинила співпрацю з атакувальним півзахисником Неманьєю Анджушичом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

29-річний боснієць та український клуб домовилися про припинення співпраці. Контракт гравця був розрахований до літа 2028 року.

Анджушич приєднався до Зорі влітку минулого року. На його рахунку 7 голів та 2 асисти у 22 матчах.

Зазначається, що найближчим часом у складі луганського колективу з'явитися потенційний новачок саме на позицію "десятки".

Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем та півзахисником Ворскли Іваном Нестеренком.