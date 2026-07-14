Скрипник: Не будемо форсувати підготовку Зорі до сезону

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про підготовку своєї команди до сезону-2026/27.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Ми вже два тижні працюємо в Словенії. Набираємо кондиції, боремося з травмами. Є чорнова робота, яка нікому не подобається, але без неї нікуди. Хлопці ставляться до цього з розумінням. Поступово підводимо команду до старту УПЛ.

Якщо на першому зборі ми закладаємо фундамент, то на другому етапі підготовки буде стабілізація, більше уваги деталям, роботі з м'ячем. Форсувати підготовку не будемо. Рухаємося крок за кроком", – заявив Скрипник.