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Скрипник: Не будемо форсувати підготовку Зорі до сезону

Олег Дідух — 14 липня 2026, 17:31
Скрипник: Не будемо форсувати підготовку Зорі до сезону
Віктор Скрипник
ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про підготовку своєї команди до сезону-2026/27.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Ми вже два тижні працюємо в Словенії. Набираємо кондиції, боремося з травмами. Є чорнова робота, яка нікому не подобається, але без неї нікуди. Хлопці ставляться до цього з розумінням. Поступово підводимо команду до старту УПЛ.

Якщо на першому зборі ми закладаємо фундамент, то на другому етапі підготовки буде стабілізація, більше уваги деталям, роботі з м'ячем. Форсувати підготовку не будемо. Рухаємося крок за кроком", – заявив Скрипник.

Нагадаємо, підготовку до сезону Зоря розпочала 25 червня. Минулу кампанію команда завершила на восьмому місці в турнірній таблиці УПЛ. Новий сезон для команди розпочнеться 31 липня матчем 1 туру УПЛ проти Колоса.

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