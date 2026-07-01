Колишній футболіст збірної України оголосив про закінчення кар'єри

Колишній півзахисник збірної України та луганської Зорі Дмитро Хомченовський закінчив кар'єру футболіста.

Про це він повідомив у своєму профілі в Інстаграмі.

Вже ексгравець зазначив, що це був неймовірний шлях довжиною майже у 20 років, який був сповнений перемог і поразок, емоцій, боротьби, травм, радості та незабутніх моментів.

"Я вдячний футболу за все, що він мені подарував. Хочу щиро подякувати кожному клубу, який став частиною моєї історії: Олімпік, Кривбас, Зоря, Понферрадіна, Ягеллонія та Куликів-Білка. Дякую за довіру, можливість представляти ваші кольори, безцінний досвід і спогади, які назавжди залишаться зі мною. Окрема подяка всім тренерам, партнерам по команді, працівникам клубів, уболівальникам і, звісно, моїй родині. Без вас цей шлях був би неможливим. Я йду з поля з гордістю і вдячністю. Футбол подарував мені набагато більше, ніж просто професію – він став частиною мого життя. Попереду – новий етап. Але одне я знаю точно: футбол назавжди залишиться в моєму серці. Дякую всім, хто був частиною цього шляху. До зустрічі вже в новій ролі", – написав Дмитро.

За свою футбольну кар'єру Хомченовський провів найбільше матчів у футболці Зорі, де став справжньою клубною легендою – 227 ігор. Його останньою зупинкою у футболі був клуб Куликів-Білка, за який він встиг провести 10 матчів та забити 2 голи (від вересня 2025-го).

Також за його спиною 4 поєдинки за збірну України (без результативних дій) та 13 зустрічей за "молодіжку" U-21 (1 м'яч).

Нагадаємо, що на початку літа 2026-го про закінчення кар'єри повідомив колишній футболіст збірної Англії та Ліверпуля Джеймс Мілнер.