На війні загинув батько голкіпера Металіста 1925

На війні проти Росії загинув Юрій Мозіль, батько голкіпера Металіста 1925 Олега Мозіля.

Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

Харківський клуб висловив щирі співчуття воротарю та його сім'ї.

"Металіст 1925 висловлює щирі співчуття Олегу та його родині у зв'язку з тяжкою втратою. Світла пам'ять Герою", – йдеться у публікації.

Відзначимо, що Олег Мозіль виступає за харків'ян із літа 2022-го. Відтоді провів за команду 55 матчів, у яких пропустив 75 голів та відіграв 13 ігор на нуль. У сезоні-2025/26 не провів жодного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що війна з російськими окупантами забрала життя Андрія Солов'я, батька юного воротаря Металіста 1925 Максима Солов'я.

Також на фронті загинув вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка.