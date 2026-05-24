Верес і Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч 30 туру УПЛ

Головні тренери Вереса та Металіста 1925 визначилися зі стартовими складами на матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 24 травня.

Стартові склади команд

Верес: Кожухар, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Чечер, Фабрісіо, Шарай, Протасевич, Мурашко.

Металіст 1925: Проценко, Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Забергджа, Кастільо, Аревало, Антюх, Ітодо.

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Металіст 1925, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,75. Натомість на успіх Вереса можна поставити з коефіцієнтом 5,00, на нічию – 3,67.

