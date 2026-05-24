Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верес і Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч 30 туру УПЛ

Володимир Слюсарь — 24 травня 2026, 12:20
Верес і Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч 30 туру УПЛ
Металіст 1925
facebook.com/metalist1925kh

Головні тренери Вереса та Металіста 1925 визначилися зі стартовими складами на матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 24 травня.

Стартові склади команд

  • Верес: Кожухар, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Чечер, Фабрісіо, Шарай, Протасевич, Мурашко.
  • Металіст 1925: Проценко, Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Забергджа, Кастільо, Аревало, Антюх, Ітодо.

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Металіст 1925, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,75. Натомість на успіх Вереса можна поставити з коефіцієнтом 5,00, на нічию – 3,67.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне

Чемпіонат України, УПЛ

Полісся та Рух назвали склади на матч 30 туру УПЛ
Верес – Металіст 1925. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ
ЛНЗ та Оболонь визначилися зі складами на вирішальний матч УПЛ у боротьбі за срібло
Оболонь – ЛНЗ. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ
Полісся – Рух. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

Останні новини