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Нам треба було терпіти: Скрипник – про звитягу над Колосом в стартовому матчі УПЛ

Микола Літвінов — 31 липня 2026, 22:23
Нам треба було терпіти: Скрипник – про звитягу над Колосом в стартовому матчі УПЛ
Віктор Скрипник
ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник зауважив, що його підопічним після вилучення Микити Бурди у матчі з ковалівським Колосом залишалося лише терпіти заради перемоги та далі чинити тиск на опонентів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні в стартовому матчі в нас було багато нових гравців, але для того їх і брали, щоб вони нам допомагали. Вони розуміють наші вимоги. Контрольні ігри все одно це не те. Треба розуміти вимоги і під час чемпіонату. Це найважливіше.

Завжди хочеться перемогти в першому матчі. Тим паче, в такого міцного суперника. Зрозуміло, що червона картка змінила гру. Але в них, в підсумку, не було гравця попереду, ані в обороні.

Нам треба було терпіти, продовжувати тиснути та перемагати. Потрібні були й нестандартні дії, як при нашому першому голі".

Нагадаємо, що "чорно-білі" здобули перемогу з рахунком 2:0 над командою Руслана Костишина в першому турі нового сезону Української Прем'єр-ліги.

Колос залишився в меншості після червоної картки свого захисника Микити Бурди, який сфолив проти Івана Нестеренка. Після цього луганський колектив у більшості забив два м'ячі у ворота ковалівців протягом другого тайму. 

Віктор Скрипник Зоря Луганськ

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