Нам треба було терпіти: Скрипник – про звитягу над Колосом в стартовому матчі УПЛ

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник зауважив, що його підопічним після вилучення Микити Бурди у матчі з ковалівським Колосом залишалося лише терпіти заради перемоги та далі чинити тиск на опонентів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні в стартовому матчі в нас було багато нових гравців, але для того їх і брали, щоб вони нам допомагали. Вони розуміють наші вимоги. Контрольні ігри все одно це не те. Треба розуміти вимоги і під час чемпіонату. Це найважливіше.



Завжди хочеться перемогти в першому матчі. Тим паче, в такого міцного суперника. Зрозуміло, що червона картка змінила гру. Але в них, в підсумку, не було гравця попереду, ані в обороні.



Нам треба було терпіти, продовжувати тиснути та перемагати. Потрібні були й нестандартні дії, як при нашому першому голі".