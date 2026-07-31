Нам треба було терпіти: Скрипник – про звитягу над Колосом в стартовому матчі УПЛ
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник зауважив, що його підопічним після вилучення Микити Бурди у матчі з ковалівським Колосом залишалося лише терпіти заради перемоги та далі чинити тиск на опонентів.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Сьогодні в стартовому матчі в нас було багато нових гравців, але для того їх і брали, щоб вони нам допомагали. Вони розуміють наші вимоги. Контрольні ігри все одно це не те. Треба розуміти вимоги і під час чемпіонату. Це найважливіше.
Завжди хочеться перемогти в першому матчі. Тим паче, в такого міцного суперника. Зрозуміло, що червона картка змінила гру. Але в них, в підсумку, не було гравця попереду, ані в обороні.
Нам треба було терпіти, продовжувати тиснути та перемагати. Потрібні були й нестандартні дії, як при нашому першому голі".
Нагадаємо, що "чорно-білі" здобули перемогу з рахунком 2:0 над командою Руслана Костишина в першому турі нового сезону Української Прем'єр-ліги.
Колос залишився в меншості після червоної картки свого захисника Микити Бурди, який сфолив проти Івана Нестеренка. Після цього луганський колектив у більшості забив два м'ячі у ворота ковалівців протягом другого тайму.