Скрипник: Будемо будувати нову команду

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Карпатами в заключному турі чемпіонату України та розповів про кадрові втрати.

"Насамперед, хочется сказати дякую хлопцям. Ми не догравали чемпіонат. Хочемо грати та перемагати. Дивимось тільки на себе. За це команді велика повага. Вони слухають мене і прагнемо дивитися вперед.

Карпати – потужний суперник. Вони дуже гарно грають вдома, але сьогодні був наш день.

В перерві казали хлопцям, що все ще попереду, час є.

Перше коло сезону було не таке, як хотілося нам. Могли набирати більше очок.

Друге коло було більш позитивним. Грали стабільніше. Йдемо у відпустку з гарним настроєм. Зустрінемося в Словенії вже на зборах", – сказав тренер.