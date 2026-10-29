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Роналду відреагував на нагороду за найкращий Золотий м'яч усіх часів

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 16:05
Роналду відреагував на нагороду за найкращий Золотий м'яч усіх часів
Кріштіану Роналду
Getty Images

Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на присудження йому нагороди за найкращий Золотий м'яч усіх часів.

Зірковий футболіст опублікував відповідний допис у своїх соцмережах.

"Футбол належить фанатам! Дякую вболівальника по всьому світу, Золотий м'яч усіх часів також належить вам", – написав Роналду.

Нагадаємо, у голосуванні переміг Золотий м'яч Кріштіану, який він здобув у 2008 році. Друге місце посів Ліонель Мессі і його нагорода 2012 року, а трійку лідерів замкнув Роналду зразка 2017 року.

У 2008 році португалець грав за Манчестер Юнайтед і оформив тоді 42+7 за системою "гол+пас" у 49 матчах. На клубному рівні форвард того року виграв АПЛ з "червоними дияволами" та клубний чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду увійшов до попердньої заявки Португалії на матчі Ліги націй.

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