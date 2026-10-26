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Це робоча машина: Кварцяний назвав фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Денис Іваненко — 26 жовтня 2026, 12:06
Це робоча машина: Кварцяний назвав фаворита на Золотий м'яч-2026
Віталій Кварцяний
Скриншот

Легендарний український тренер Віталій Кварцяний вважає, що капітан збірної Англії має отримати "Золотий м'яч-2026".

Про це повідомляє УФ.

"Я б віддав Кейну. До його рівня багатьом ще рости та рости. Це робоча машина! Скільки років він на божевільному рівні виручав Тоттенгем. Коли травмувався, команда взагалі сипалася. Відновлювався – і знову тягнув її. Зараз у Баварії грає прекрасно: найвищий рівень, стабільність у кожному матчі. За збірну на чемпіонаті світу забиває найважливіші голи.

Мессі вже всього досяг, Мбаппе був чемпіоном світу. А Кейну довго не щастило з командними трофеями. Добре, що в Баварії нарешті став чемпіоном. Треба враховувати не тільки кількість голів, а й можливості клубу, збірної, умови, в яких футболіст грає. Для мене Кейн заслужив цю нагороду найбільше", – сказав Кейн.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають саме Гаррі Кейна.

Нагадаємо, що на початку вересня було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.

Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.

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