Це робоча машина: Кварцяний назвав фаворита на "Золотий м'яч-2026"
Легендарний український тренер Віталій Кварцяний вважає, що капітан збірної Англії має отримати "Золотий м'яч-2026".
Про це повідомляє УФ.
"Я б віддав Кейну. До його рівня багатьом ще рости та рости. Це робоча машина! Скільки років він на божевільному рівні виручав Тоттенгем. Коли травмувався, команда взагалі сипалася. Відновлювався – і знову тягнув її. Зараз у Баварії грає прекрасно: найвищий рівень, стабільність у кожному матчі. За збірну на чемпіонаті світу забиває найважливіші голи.
Мессі вже всього досяг, Мбаппе був чемпіоном світу. А Кейну довго не щастило з командними трофеями. Добре, що в Баварії нарешті став чемпіоном. Треба враховувати не тільки кількість голів, а й можливості клубу, збірної, умови, в яких футболіст грає. Для мене Кейн заслужив цю нагороду найбільше", – сказав Кейн.
Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають саме Гаррі Кейна.
Нагадаємо, що на початку вересня було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.
Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.