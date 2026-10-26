Це робоча машина: Кварцяний назвав фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Легендарний український тренер Віталій Кварцяний вважає, що капітан збірної Англії має отримати "Золотий м'яч-2026".

Про це повідомляє УФ.

"Я б віддав Кейну. До його рівня багатьом ще рости та рости. Це робоча машина! Скільки років він на божевільному рівні виручав Тоттенгем. Коли травмувався, команда взагалі сипалася. Відновлювався – і знову тягнув її. Зараз у Баварії грає прекрасно: найвищий рівень, стабільність у кожному матчі. За збірну на чемпіонаті світу забиває найважливіші голи.

Мессі вже всього досяг, Мбаппе був чемпіоном світу. А Кейну довго не щастило з командними трофеями. Добре, що в Баварії нарешті став чемпіоном. Треба враховувати не тільки кількість голів, а й можливості клубу, збірної, умови, в яких футболіст грає. Для мене Кейн заслужив цю нагороду найбільше", – сказав Кейн.